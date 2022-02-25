Новая аптека появилась в микрорайоне Громы в Полоцке

Здоровье
Опубликовано

В микрорайоне «Громы» в Полоцке появилась новая государственная аптека Витебского РУП «Фармация».  Расположилась она в здании общежития рядом с местной врачебной амбулаторией. С 22 февраля по 1 марта все лекарства и товары аптечного ассортимента можно будет приобрести со скидкой 5%.

В открытии объекта приняли участие председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович и генеральный директор Витебского РУП «Фармация» Екатерина Борисеевич.

В аптеке представлен достаточно широкий ассортимент лекарственных средств, дополнительно появилась возможность приобрести их по льготным рецептам. Как и во всех аптеках Витебского РУП «Фармация» в аптеке №139 действует программа лояльности, работают сервисы электронных рецептов и «Интернет-заказ».

Объект оснащен современным эргономичным торговым оборудованием.

Лукашенко отправит правительство в отставку, если в аптеках не появятся маски

Витебская область медицина Полоцк
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by