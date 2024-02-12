В Лепеле завершился совместный проект Белинвестбанка и Министерства здравоохранения «Здоровье в каждый регион»

Завершился совместный проект Белинвестбанка и Министерства здравоохранения «Здоровье в каждый регион». Последним городом, в центральную районную больницу которого был закуплен современный диагностический комплекс Sonoscape HD-500, стал Лепель.

Порядка 120 исследований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки будет проводиться на таком аппарате в месяц. Два специалиста оказывают плановую и экстренную помощь. Для населения района, а это более 30 тысяч человек, аппарат даст возможность быстро получить необходимую медицинскую помощь на месте, в своем районе.

– Возможности у аппарата широкие – исследование верхних отделов пищеварительного тракта, диагностика заболеваний, в том числе онкологических, остановка кровотечений, удаление инородных тел. Помимо эндоскопического кабинета, благодаря маневренности мы используем данное оборудование и в реанимационном отделении – проводим медицинские манипуляции, а также уточняем диагноз пациента, – рассказал главный врач УЗ «Лепельская центральная районная больница» Алексей Прокофьев. – Не секрет, что подобные исследования необходимы, но малоприятны. К ним нужно готовиться и морально настраиваться. Именно от этого часто зависит скорость проведения процедуры. Так вот, новое оборудование всегда еще и позитивно влияет на пациента. К современным аппаратам больше доверия, а, соответственно, улучшается и психологическое состояние человека.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Роман Томкович и главный врач УЗ «Лепельская центральная районная больница» Алексей Прокофьев

Для врачей новый аппарат оказался не менее полезен. Он прост в использовании, удобен, обладает отличным разрешением экрана, позволяет осуществлять запись проводимой процедуры. При необходимости получения дополнительных консультаций и заключений специалистов достаточно просто выслать им файл.

С уверенностью можно сказать, что цель проекта «Здоровье в каждый регион» достигнута – улучшена материально-техническая база учреждений здравоохранения в малых городах страны, повышено качество оказываемых населению услуг. Всего в рамках проекта новейшие видеоэндоскопические системы общей стоимостью 840 тысяч белорусских рублей получили больницы в каждой области страны.

– Этот проект мы начали реализовывать в 2023 году, а завершаем символично в Год качества. Новое эндоскопическое оборудование появилось в шести городах с численностью населения до 50 тысяч человек –в Мяделе , Иваново , Лельчицах , Новогрудке , Шклове и Лепеле. Мы посетили каждую больницу, пообщались с врачами и еще раз убедились, насколько важна помощь бизнеса в поддержке социальной сферы. Новое современное оборудование позволяет населению в регионах получать своевременную медицинскую помощь, а врачам упрощает работу, – отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Роман Томкович. – Хочу отметить, что проект стал знаковым и для самого банка. Мы получили огромный положительный отклик от сотрудников и акционеров. Главный вопрос, который задают все, – будет ли продолжение. Уверен, что проект «Здоровье в каждый регион – 2024» также принесет немало пользы. Уже сейчас мы начали переговоры с Министерством здравоохранения о реализации следующей его части.