Советы как правильно выбрать чемодан?

Поскольку чемодан сопровождает нас во всех путешествиях, выбирать его нужно внимательно. Но как ориентироваться в этом лабиринте форм, цветов, моделей и особенно цен? Вот несколько идей. Поэтому прежде чем даже отправиться в магазин САКВОЯЖИК.BY, было бы хорошо определить свои потребности. Путешествуем ли мы в основном по делам, для коротких остановок, для отдыха на солнце, для приключений или с семьей?

Советы и подсказки, которые следует знать

Размер. Некоторую ручную кладь можно расширить, чтобы увеличить объем хранения.

Некоторую ручную кладь можно расширить, чтобы увеличить объем хранения. Цвет . Поскольку два одинаковых предмета багажа легко спутать, мы выбираем яркие цвета и узоры или добавляем цветной ремень, который не только защищает содержимое, но и облегчает обнаружение багажа.

. Поскольку два одинаковых предмета багажа легко спутать, мы выбираем яркие цвета и узоры или добавляем цветной ремень, который не только защищает содержимое, но и облегчает обнаружение багажа. Ролики . Чемодан с четырьмя колесами проще в обращении, требует меньше силы рук и меньше места при перемещении. Предпочтителен чемодан с четырьмя колесами. Опять же, будьте осторожны, поскольку авиакомпании включают в ограничения ролики. С другой стороны, если вы думаете, что вам придется тащить чемодан по неровной поверхности, лучше выбрать чемодан на двух колесах. В этом случае будьте осторожны и выберите четырехточечную систему устойчивости, чтобы предотвратить опрокидывание чемодана.

. Чемодан с четырьмя колесами проще в обращении, требует меньше силы рук и меньше места при перемещении. Предпочтителен чемодан с четырьмя колесами. Опять же, будьте осторожны, поскольку авиакомпании включают в ограничения ролики. С другой стороны, если вы думаете, что вам придется тащить чемодан по неровной поверхности, лучше выбрать чемодан на двух колесах. В этом случае будьте осторожны и выберите четырехточечную систему устойчивости, чтобы предотвратить опрокидывание чемодана. Ручки . Они должны быть прочными и эргономичными. Оптимальный вариант — телескопическая ручка с несколькими упорами, позволяющая зафиксировать ее на идеальной высоте (на уровне бедра).

. Они должны быть прочными и эргономичными. Оптимальный вариант — телескопическая ручка с несколькими упорами, позволяющая зафиксировать ее на идеальной высоте (на уровне бедра). Материал . Твердый корпус защищает от повреждений, которые могут быть вызваны вашей авиакомпанией или непредсказуемой погодой. А вот перегрузить его или просунуть между двумя местами багажа в почти полном отсеке сложнее.

. Твердый корпус защищает от повреждений, которые могут быть вызваны вашей авиакомпанией или непредсказуемой погодой. А вот перегрузить его или просунуть между двумя местами багажа в почти полном отсеке сложнее. Его вес . Раньше стандартный вес пустого чемодана составлял около 9 кг. Сегодня модификации и новые материалы позволяют достичь веса в 4 кг. Вес важен, потому что от него зависит, сколько вы сможете упаковать, не рискуя переплатить.

. Раньше стандартный вес пустого чемодана составлял около 9 кг. Сегодня модификации и новые материалы позволяют достичь веса в 4 кг. Вес важен, потому что от него зависит, сколько вы сможете упаковать, не рискуя переплатить. Ремни . Ремешок на верхней части чемодана или рядом с ручкой позволяет прикрепить второе, меньшее место багажа. Например, если вы хотите купить чемодан в Витебске, то некоторые модели позволяют даже связать три места багажа вместе и перемещать их одной рукой.

. Ремешок на верхней части чемодана или рядом с ручкой позволяет прикрепить второе, меньшее место багажа. Например, если вы хотите купить чемодан в Витебске, то некоторые модели позволяют даже связать три места багажа вместе и перемещать их одной рукой. Молния . Мы ищем металлические бегунки, установленные на пластиковые зубцы, а также самовосстанавливающиеся молнии, называемые так потому, что, когда зубцы засорены или плохо застегиваются, вы просто открываете и закрываете их, и бегунок устраняет проблему.

. Мы ищем металлические бегунки, установленные на пластиковые зубцы, а также самовосстанавливающиеся молнии, называемые так потому, что, когда зубцы засорены или плохо застегиваются, вы просто открываете и закрываете их, и бегунок устраняет проблему. Внутренние карманы и ремни . Мягкие чемоданы обычно лучше оснащены карманами. С другой стороны, многие чемоданы-ракушки оснащены перегородкой со встроенными карманами. Многие ручные сумки могут служить мобильным офисом с отсеками для компьютера, профессиональными местами для хранения вещей и даже USB-портами.

. Мягкие чемоданы обычно лучше оснащены карманами. С другой стороны, многие чемоданы-ракушки оснащены перегородкой со встроенными карманами. Многие ручные сумки могут служить мобильным офисом с отсеками для компьютера, профессиональными местами для хранения вещей и даже USB-портами. Гарантия. Выбирайте известный и уважаемый бренд, который предлагает гарантию, с которым легко связаться и который легко обеспечить соблюдение требований.

Выбор хорошего чемодана играет ключевую роль в вашем комфорте и безопасности во время путешествий. В целом, хороший чемодан является важной инвестицией в ваше удобство и спокойствие во время путешествий. С учетом разнообразия доступных моделей и брендов, важно выбрать такой, который соответствует вашим потребностям и стандартам качества.