Как выбрать лучший чемодан для путешествий?

Путешествие может быть захватывающим, поскольку вы исследуете новые места и открываете новые приключения. Но прежде чем загореться своим новым опытом, вы должны сначала правильно упаковать свои вещи. Как выбрать лучший чемодан — это не универсальный вопрос, но если вы сделаете правильный выбор, вы сможете избежать неприятностей и расслабиться.

Выбирайте чемодан темных цветов

Правда в том, что, как бы нам ни хотелось верить, что наш багаж является высшим приоритетом авиакомпании, ваш чемодан на колесах, вероятно, не будет тщательно помещен в самолет и вынут обратно, когда он прибудет в зону выдачи багажа. Сумки очень легко пачкаются, а чемодан темного цвета с большей вероятностью скроет эти недостатки.

Возьмите чемодан с четырьмя колесами вместо двух

Четырёхколесными чемоданами легче маневрировать в аэропорту и большинство четырёхколёсных сумок теперь оснащены бесконечными колёсами, которые поворачиваются в любом направлении, облегчая протискивание в ограниченном пространстве, например, в проходах аэропорта.

Кроме того, большие чемоданы и багаж созданы для того, чтобы облегчить путешествие. Найдите вместительные варианты с практичными поворотными колесами и прочными корпусами, защищающими от ударов при транспортировке. Компактные версии предназначены для размещения в верхних шкафчиках, но в них достаточно места для всего необходимого.

Учитывайте вес чемодана

Помимо размера вашей ручной клади, вы должны иметь в виду еще одну вещь — ее вес. Многие авиакомпании следуют правилу ограничения веса в отношении того, сколько багажа может провезти каждый пассажир. Это ограничение по весу обеспечивает идеальный баланс самолета.

Не существует единого стандартного размера ручной клади или международного размера ручной клади. Каждая авиакомпания вводит свои ограничения по размеру, весу и количеству предметов, разрешенных в салоне. Это может сделать вещи довольно запутанными.

Турецкие авиалинии предлагают комфорт всем своим пассажирам, поэтому авиакомпании предлагают множество различных вариантов багажа.

Обычно турецкие авиалинии предоставляют 1 ручную кладь или дамскую сумку весом 8 кг, размер ручной клади составляет 55x40x23 для экономического класса, а также 2 регистрируемых места багажа (23*2= 46 кг) для экономического класса. Это означает, что обычно пассажиры эконом-класса для взрослых и детей получают (8 + 46) мешков по 52 кг. Младенцам разрешается перевозить две складные детские коляски. Если кому-то нужна дополнительная сумка, он может приобрести ее по цене 1,35 доллара США за кг на стойке регистрации в аэропорту или онлайн.

В свою очередь , норма бесплатного провоза багажа на Белавиа для пассажиров эконом-класса составляет 20 кг. Вес ручной клади для бизнес-класса не должен превышать 12 кг.

Выбрать лучший чемодан может быть сложно, так как есть много вещей, о которых вы должны помнить. Но при правильном выборе багаж, отвечающий всем вашим требованиям, обеспечит вам комфорт на протяжении всей поездки.