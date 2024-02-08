Драматическое сокращение экономически активного населения Витебской области: более 28 000 человек ушли за три года

Жизнь
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За последние три года экономически активное население Витебской области сократилось на 28 100 человек, что превышает численность жителей Чашникского района.

По последним данным на декабрь 2023 года, в экономике Витебской области трудоустроены 457 200 человек. Год назад, в декабре 2022 года, этот показатель составлял 462 900 человек, что на 5700 больше, чем в конце 2023 года. Таким образом, за 2023 год произошло снижение экономически активного населения на 1,2%.

Следует отметить, что в 2022 году количество занятых в экономике Витебской области уменьшилось с 470 900 до 462 900 человек, что составило 1,7% или 8000 человек.

Экономически активное население Витебщины сократилось почти на 6% за последние три года. В 2021 году уровень занятости снизился с 479 500 до 470 900 человек, что составило 1,8% или 8600 человек. В 2020 году сокращение составило 1,2%, переходя от 485 300 до 479 500 человек, что было на 5800 человек меньше.

Общее сокращение занятого в экономике населения Витебской области за последние три года составило 28 100 человек или 5,8%, превышая численность жителей Чашникского района, которая насчитывала 27 047 человек в 2023 году.

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