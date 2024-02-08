Драматическое сокращение экономически активного населения Витебской области: более 28 000 человек ушли за три года

За последние три года экономически активное население Витебской области сократилось на 28 100 человек, что превышает численность жителей Чашникского района.

По последним данным на декабрь 2023 года, в экономике Витебской области трудоустроены 457 200 человек. Год назад, в декабре 2022 года, этот показатель составлял 462 900 человек, что на 5700 больше, чем в конце 2023 года. Таким образом, за 2023 год произошло снижение экономически активного населения на 1,2%.

Следует отметить, что в 2022 году количество занятых в экономике Витебской области уменьшилось с 470 900 до 462 900 человек, что составило 1,7% или 8000 человек.

Экономически активное население Витебщины сократилось почти на 6% за последние три года. В 2021 году уровень занятости снизился с 479 500 до 470 900 человек, что составило 1,8% или 8600 человек. В 2020 году сокращение составило 1,2%, переходя от 485 300 до 479 500 человек, что было на 5800 человек меньше.

Общее сокращение занятого в экономике населения Витебской области за последние три года составило 28 100 человек или 5,8%, превышая численность жителей Чашникского района, которая насчитывала 27 047 человек в 2023 году.