Почему важна регулярная обработка помещений
Регулярная комплексная обработка жилых и общественных помещений, включающая дезинфекцию, дератизацию и при необходимости фумигацию, крайне важна для поддержания здоровой и безопасной среды проживания.
Без таких мероприятий в помещениях скапливаются и активно размножаются патогенные микроорганизмы, вредные насекомые и грызуны, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, аллергических реакций, порчи имущества и других серьезных проблем.
Что входит в комплекс работ по обработке
• Дезинфекция – уничтожение болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов) с помощью специальных химических средств
• Дератизация – борьба с грызунами, такими как мыши, крысы, которые переносят инфекции
• Фумигация – уничтожение насекомых-вредителей (тараканов, муравьев, блох, клопов, комаров) при помощи инсектицидов
Как часто нужно проводить обработку
Жилые помещения:
– Дезинфекция – раз в год или при необходимости
– Дератизация – один или два раза в год
– Фумигация – по необходимости
Общественные, административные, производственные помещения:
– Дезинфекция – раз в месяц или раз в квартал
– Дератизация – ежемесячно или раз в квартал
– Фумигация – по необходимости
Этапы качественной обработки помещений:
1. Осмотр объекта, составление плана работ
2. Подготовка помещений к обработке
3. Нанесение дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств
4. В случае дератизации – расстановка отравленных приманок
5. Контроль результатов обработки
6. Проведение повторных обработок если необходимо
Как выбрать надежную компанию
– Опыт работы не менее 3 лет
– Наличие лицензий на дезинфекционную деятельность
– Использование разрешенных Минздравом и МЧС средств
– Наличие собственной лаборатории по санэпидконтролю
– Положительные отзывы клиентов
Преимущества сотрудничества с проверенным подрядчиком
– Гарантия качества и безопасности услуг
– Индивидуальный подход к каждому объекту
– Оптимальный выбор средств и методов обработки
– Соблюдение сроков и объема работ
– Консультационная поддержка и помощь в решении проблем после обработки
Таким образом, обращение в сертифицированную компанию позволит обезопасить помещения от распространения инфекций, вредителей и грызунов. А регулярное проведение таких обработок – залог здоровой и комфортной среды в доме, офисе или на производстве. Одной из самых популярных компаний, центром дезинфекции является “Ликвидатор”, про них говорят “дёшево и сердито”, с перечнем услуг и ценами можно ознакомиться на официальном сайте dezinfekciya.by.