Почему важна регулярная обработка помещений

Регулярная комплексная обработка жилых и общественных помещений, включающая дезинфекцию, дератизацию и при необходимости фумигацию, крайне важна для поддержания здоровой и безопасной среды проживания.

Без таких мероприятий в помещениях скапливаются и активно размножаются патогенные микроорганизмы, вредные насекомые и грызуны, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, аллергических реакций, порчи имущества и других серьезных проблем.

Что входит в комплекс работ по обработке

• Дезинфекция – уничтожение болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов) с помощью специальных химических средств

• Дератизация – борьба с грызунами, такими как мыши, крысы, которые переносят инфекции

• Фумигация – уничтожение насекомых-вредителей (тараканов, муравьев, блох, клопов, комаров) при помощи инсектицидов

Как часто нужно проводить обработку

Жилые помещения:

– Дезинфекция – раз в год или при необходимости

– Дератизация – один или два раза в год

– Фумигация – по необходимости

Общественные, административные, производственные помещения:

– Дезинфекция – раз в месяц или раз в квартал

– Дератизация – ежемесячно или раз в квартал

– Фумигация – по необходимости

Этапы качественной обработки помещений:

1. Осмотр объекта, составление плана работ

2. Подготовка помещений к обработке

3. Нанесение дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств

4. В случае дератизации – расстановка отравленных приманок

5. Контроль результатов обработки

6. Проведение повторных обработок если необходимо

Как выбрать надежную компанию

– Опыт работы не менее 3 лет

– Наличие лицензий на дезинфекционную деятельность

– Использование разрешенных Минздравом и МЧС средств

– Наличие собственной лаборатории по санэпидконтролю

– Положительные отзывы клиентов

Преимущества сотрудничества с проверенным подрядчиком

– Гарантия качества и безопасности услуг

– Индивидуальный подход к каждому объекту

– Оптимальный выбор средств и методов обработки

– Соблюдение сроков и объема работ

– Консультационная поддержка и помощь в решении проблем после обработки

Таким образом, обращение в сертифицированную компанию позволит обезопасить помещения от распространения инфекций, вредителей и грызунов. А регулярное проведение таких обработок – залог здоровой и комфортной среды в доме, офисе или на производстве. Одной из самых популярных компаний, центром дезинфекции является “Ликвидатор”, про них говорят “дёшево и сердито”, с перечнем услуг и ценами можно ознакомиться на официальном сайте dezinfekciya.by.