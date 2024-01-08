В Витебске в результате ДТП пострадала 11-летняя девочка

ДТП
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В городе Витебске произошло ДТП, где 11-летняя девочка оказалась под колесами легкового автомобиля.

Инцидент случился 6 января около 11:30 на улице Савицкого. 31-летний водитель автомобиля Chevrolet наехал на девочку, родившуюся в 2012 году. Предварительная информация указывает на то, что она внезапно появилась на проезжей части и попала под колеса автомобиля. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. В связи с этим ДТП проводится проверка.

Также в Витебске произошел инцидент, в результате которого водитель троллейбуса столкнулся с дорожным знаком.

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