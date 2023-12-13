В Витебске 15 декабря пройдет новогоднее шествие Дедов Морозов

15 декабря в Витебске планируется проведение новогоднего шествия, где будут представлены Деды Морозы и Снегурочки.
В самом центре города можно будет встретить около 300 пар Дедов Морозов и Снегурочек, а также других сказочных персонажей, представителей различных предприятий, организаций и учебных заведений. Шествие начнется в 17:50 от торгового центра “Марко-Сити” и пройдет по улице Ленина до площади Победы.
Для горожан на площади Победы до прибытия участников шествия будет организована музыкально-игровая программа. Об этом сообщили представители Витебского городского исполнительного комитета.
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