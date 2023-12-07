Главная ёлка засияет 15 декабря

Главная елка на Площади Победы в Витебске будет освещена и засияет своим величественным светом начиная с 15 декабря. В отличие от прошлогодних украшений, этой зимой елку украсят 1200 бордовых и золотистых шаров, создавая удивительную атмосферу новогоднего волшебства.

Размер катка на Площади Победы составит 50 на 45 метров. Специалисты МЧС начали заполнять его водой из гидранта. Процесс начинается с создания «подушки» толщиной 3-4 сантиметра от поверхности плитки, чтобы получился лед мутноватого оттенка. Для достижения необходимой толщины льда потребуется 2-3 заливки, однако это может измениться в зависимости от погодных условий. Важно отметить, что во время снегопадов процесс заливки катка приостанавливается.

Примерно за три дня каток должен застыть настолько, чтобы стать готовым к использованию. После этого специалисты из ГФСК “Витебск” приступят к шлифовке и полировке льда, чтобы обеспечить оптимальное качество покрытия. Аренда коньков будет стоить 4 рубля за час использования.

Такие мероприятия создают удивительную атмосферу праздника и позволяют жителям и гостям города насладиться зимними развлечениями на Площади Победы в Витебске.