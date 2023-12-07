Взрыв произошел в многоквартирном доме в Полоцком районе, среди пострадавших есть дети

Три человека, проживающие в доме в Полоцком районе, где 5 декабря произошел взрыв, госпитализированы в стационар, сообщает газета Придвинье со ссылкой на главное управление по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета.

В Полоцкую ЦГБ доставлены три человека – двое взрослых и ребенок. Ребенок 2010 года рождения госпитализирован в детское отделение с диагнозом “сахарный диабет, тип 1, гипергликемия”.

Двое пострадавших, женщина 1940 года рождения и мужчина 1976 года рождения, госпитализированы с сочетанными травмами. У женщины состояние средней степени тяжести, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось, 5 декабря около 19.30 в агрогородке Захарничи Полоцкого района в доме на восемь квартир произошел взрыв.

На месте происшествия работали специалисты скорой медицинской помощи, МЧС, пишет Придвинье. На место также выезжало специализированное подразделение ПУ “Полоцкгаз”. Все жильцы дома эвакуированы.

Фото: Фото: Скриншот из видео МЧС