Китайские игрушки-убийцы свободно продаются в магазинах страны. Смотрите, как они выглядят

В торговых сетях Беларуси обнаружены опасные для здоровья детей игрушки китайского производства. В Государственном комитет по стандартизации заявили, что такие игрушки будут запрещены к ввоз на территорию нашей страны. Как они попали в Беларусь и кто за это ответит, чиновники не пояснили.

К опасным относятся следующие игрушки из Китая:

игрушка-коляска с маркировкой «DOLL STROLLER», для детей старше 3 лет, изготовитель «Chuzhou Greenery Toys Cо., LTD»;

игрушка для детей от 3 месяцев: игровой набор «Весёлые погремушки» с маркировкой «XI NUO XING TOYS», изготовитель «Shantou Chenghai Zhencheng plastic toys factory»;

игрушка для детей от 3 месяцев: набор игрушек-погремушек с маркировкой «Lucky King», изготовитель «Shantau Cheghai Gangsheng Trade Limited»;

игрушка для детей от 0–3 лет: погремушка торговой марки «Умный Зайка», изготовитель «Shenzhen Jinpuxin Technology Co., Ltd.».

Проверкой установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» по безопасности – наличию недопустимого поверхностного окрашивания игрушек-погремушек, контактирующих со ртом ребенка; механической безопасности (в игрушке-коляске).

Специалисты пояснили, что при пользовании такими погремушками может произойти отслоение краски, которая попадет в дыхательные пути ребенка. А это может привести к удушью с летальным исходом. А в процессе складывания подобной игрушки-коляски возможно нанесение вреда здоровью ребенка.

С 21 ноября Государственный комитет по стандартизации данную продукцию запретил к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.