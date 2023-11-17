Экс-председатель Витебского горисполкома Николай Орлов стал бизнесменом

Директором ОАО «Мир услуг Плюс» стал экс-председатель Витебского горисполкома Николай Орлов.

Николай Валерьевич Орлов начал свою трудовую деятельность учителем физики в учреждениях образования Витебска. В 2002 году назначен заведующим сектором по делам молодежи отдела образования Витебского горисполкома, в 2004-м — главным специалистом отдела по работе органов местного управления и самоуправления управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома.

С 2005-го по 2007 год работал начальником отдела образования администрации Октябрьского района Витебска. Затем был помощником председателя Витебского облисполкома, председателем Витебского городского Совета депутатов.

С июня 2009 года более 10 лет возглавлял Первомайский район Витебска. С июня 2021 года по октябрь 2023-го был председателем Витебского городского исполнительного комитета.