Лукашенко признал победу оппозицию на выборах в парламент Польши

Александр Лукашенко высоко оценил такой исход выборов в польский парламент, где победила объединенная оппозиция.

Напомним, что 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. 36,8% голосов набрала правящая партия во главе с Ярославом Качиньским. Также по итогам выборов достаточное для формирования правительства количество голосов набрали три оппозиционные партии. Таким образом, в польском парламенте оппозиция имеет большинство голосов.

По словам Лукашенко, результаты парламентских выборов его удивили. Он отметил, что поляки молодцы, так как показали, что могут влиять на ход выборов. Лукашенко высоко оценил волю польского народа, который привел к власти оппозицию.