Мужчина из Витебского района многократно нападал на свою жену с помощью кочерги

Мужчина, проживающий в Витебском районе, неоднократно подвергал свою супругу жестоким избиениям, используя кочергу в качестве орудия.
Его агрессия не ограничивалась ударами по спине жены, и он наносил ей серьезные повреждения, включая удары в голову.
В одном из таких случаев женщине пришлось проходить операцию по наложению трех швов на теменной части её головы.
Не смотря на серьезность этих действий, мужчине был назначен всего лишь 30-дневный арест.
В Витебске ревнивый муж несколько дней избивал и пытал утюгом жену