Мужчина из Витебского района многократно нападал на свою жену с помощью кочерги

Мужчина, проживающий в Витебском районе, неоднократно подвергал свою супругу жестоким избиениям, используя кочергу в качестве орудия.

Его агрессия не ограничивалась ударами по спине жены, и он наносил ей серьезные повреждения, включая удары в голову.

В одном из таких случаев женщине пришлось проходить операцию по наложению трех швов на теменной части её головы.

Не смотря на серьезность этих действий, мужчине был назначен всего лишь 30-дневный арест.