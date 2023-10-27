Мужчина из Витебского района многократно нападал на свою жену с помощью кочерги

Происшествия
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Мужчина, проживающий в Витебском районе, неоднократно подвергал свою супругу жестоким избиениям, используя кочергу в качестве орудия.

Его агрессия не ограничивалась ударами по спине жены, и он наносил ей серьезные повреждения, включая удары в голову.

В одном из таких случаев женщине пришлось проходить операцию по наложению трех швов на теменной части её головы.

Не смотря на серьезность этих действий, мужчине был назначен всего лишь 30-дневный арест.

В Витебске ревнивый муж несколько дней избивал и пытал утюгом жену

Витебск криминал происшествие
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