В Витебска на пешеходной улице Суворова образовался провал

На пешеходной улице Суворова в центре Витебска образовался провал, который возник на вымощенной цементной плиткой дорожной поверхности. Этот провал находится прямо посреди улицы, недалеко от дома №30, где ранее располагался районный отдел милиции.

Этот участок улицы населен множеством канализационных люков, и, очевидно, сточные воды, накопившиеся после дождей, привели к размыву песчаной подушки, находящейся над подземными трубопроводами. В результате этого размывания участок плиточного покрытия провалился.

Этот провал на уличной дороге легко заметен на свежих снимках, доступных в сервисе Яндекс.Панорамы. Фотографии были сделаны в начале июня. Однако, несмотря на явное обнаружение проблемы, коммунальные службы не спешили устранить этот дефект, и он успел разрастись до провала.

Примечательно, что в августе и сентябре поступило несколько жалоб на некачественную укладку тротуарной плитки на улице Суворова. В частности, в одной из жалоб упомянут район дома №15, где также возник провал. Эта жалоба, поданная 8 августа, так и не была рассмотрена.

В настоящее время провал на уличной дороге огражден только с северной стороны пластиковым блоком.