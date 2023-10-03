Как удалить аккаунт в Pin Up или выставить лимит трат?

Безопасность и человеческое отношение к пользователям – сильные стороны Пин Ап казино. На платформе регулярно внедряются новейшие технологии, например, вся личная и банковская информация пользователей проходит предварительное кодирование с использованием SSL-сертификата. Игроки проекта могут не беспокоиться о конфиденциальности своих данных, так как они не передаются третьим лицам.

Политика ответственного гемблинга в казино Pin Up

Внедрение проектом принципов ответственного гемблинга говорит о надежности и престижности платформы. Казино Pin Up не является исключением, о чем свидетельствует ряд ограничений, в том числе запрет на игру лицам моложе 18 лет, ограниченное количество аккаунтов на одного человека, а также проверка личности при выплате средств. Таким образом, несовершеннолетние пользователи не подвергаются непоправимому воздействию азартных развлечений на неокрепшую психику. Также указанные меры имеют и другое назначение – борьба с мошенниками. Вывод средств может быть осуществлен только на реквизиты, которыми владеет пользователь.

Можно ли удалить свой аккаунт в казино Pin Up

Pin Up казино не прибегает к умышленному обогащению пользователей с нездоровой тягой к игре. Поэтому возможность удаления аккаунта на платформе присутствует и осуществляется без дополнительных подтверждений буквально за 5 минут. Рассмотрим удаление аккаунта пошагово.

Первое, что необходимо сделать, — это зайти в настройки учетной записи и прокрутить страницу до самого низа. В списке последних опций вы заметите функцию удаления игрового аккаунта. После нажатия на нее перед вами откроется окно, в котором необходимо подтвердить свои действия. С этого момента ваша учетная запись исчезнет безвозвратно.

Как установить лимиты для игры в казино Pin Up

Установление лимитов на временные и финансовые затраты помогает предотвратить чрезмерную игровую зависимость. Таким образом, самоконтроль избавляет пользователя от чрезмерно затратных и длительных игровых сессий. Данная функция реализована в казино Pin Up, чтобы найти ее, необходимо зайти в настройки аккаунта и найти интересующий вас раздел. Стоит отметить, что лимиты могут быть изменены в любой момент и, если такие меры не помогают избавиться от проблем, связанных с игрой, лучше всего удалить аккаунт. Зависимость от азартных развлечений возникает на фоне безответственной игры, поэтому рекомендуется выбирать честные платформы, среди которых и Pin Up казино.