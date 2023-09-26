Лукашенко сменил мэра Витебска и вице-мэра Новополоцка

Витебская область
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25 сентября Лукашенко  произвел ряд кадровых назначений. Один из крупных изменений коснулся мэра Витебска, где Геннадий Сабынич был назначен новым градоначальником. Сабынич ранее руководил Витебским районом, и его назначение на пост мэра было ожидаемым, так как уже в начале 2021 года сняли с должности предыдущего мэра Витебска, Вадима Зарянкина.

Также были внесены изменения в руководство других городов и районов. В частности, Новополоцк получил нового вице-мэра в лице Евгения Семенычева, а руководитель Миорщины сменился после ухода Игоря Кузнецова на повышение.

Карьера Геннадия Сабынича началась в сельском хозяйстве, где он работал инженером и занимался механизацией сельского хозяйства. Позже он перешел в государственную службу и занимал различные должности в администрациях районов и областей.

Помимо этого, были назначены новые лица на руководящие посты, такие как заместитель губернатора по вопросам строительства и ЖКХ, Алексей Героев, и председатель Сенненского райисполкома, Олег Макаревич, который ранее руководил сельскохозяйственным предприятием.

Субботин провел ряд кадровых назначений в Витебской области

Витебская область власть Геннадий Сабынич Евгений Семенычев кадры Лукашенко
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