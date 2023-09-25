Девятнадцать ДТП с участием велосипедистов зарегистрированы в Витебской области

С начала года на дорогах Витебской области в результате аварий ранены 18 велосипедистов, два человека погибли. Об этом рассказала официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.

“Зачастую люди, управляющие двухколесным транспортом, сами виноваты в ДТП. Не соблюдают правила дорожного движения, выезжают на трассу в состоянии алкогольного опьянения, подвергают опасности перевозимых с собой детей”, – отметила представитель ГАИ Витебска.

В качестве примера Надежда Касперович рассказала о происшествии, которое случилось в Витебске на проспекте Московском. По предварительной информации шестидесятидвухлетний мужчина решил проехать регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. В итоге автомобиль «Hyundai» не смог избежать наезда. Велосипедиста с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.

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