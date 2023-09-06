Стало известно, в какие ссузы Витебской области был наибольший конкурс

В текущем году в учреждения среднего специального образования Витебской области было подано 5 265 заявлений (в 2022 году – 4 734). План приема на бюджетную форму обучения при этом составил 3 504 человека (в 2022 году – 3 227). Во всех учреждениях он выполнен на 100 процентов. В соответствии с планом целевой подготовки в текущем году зачислено 639 человек (в 2022 году – 443).

Средний конкурс по учреждениям среднего специального образования составил 1,20 человека на место (в 2022 году – 1,15). Наибольший средний конкурс (за счет средств бюджета) наблюдался в УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств» – 1,9 человек на место, в УО «Оршанский государственный медицинский колледж» – 1,7. Наименьший – в УО «Видзовский государственный колледж» – 1.

В разрезе специальностей наибольший конкурс зафиксирован в Оршанском государственном медицинском колледже («Зуболечебное дело» – 2 чел. на место); Оршанском колледже ВГУ имени П. М. Машерова» («Обучение физической культуре» – 1,7 чел. на место); в Витебском филиале УО «Белорусская государственная академия связи» («Техническая эксплуатация систем радиосвязи, радиовещания и телевидения» – 1,5 чел. на место); Городокском государственном аграрно-техническом колледже («Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств» – 1,5 чел. на место).