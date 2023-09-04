Курс графического дизайна в GeekBrains

Если вы хотите освоить передовой опыт и развить чувство дизайна –курс графического дизайна на обучающей платформе курсов GeekBrains именно для вас. Этот курс является отправной точкой для тех, кто хочет войти в мир дизайна. Курс не только основан на работе с инструментами и обучающем программном обеспечении, но и рассматривает важнейшие концепции, которые позволят вам создавать связные и интересные графические композиции. Отзывы о GeekBrains показывают, что если вы хотите освоить передовой опыт и развить чувство дизайна – этот курс именно для вас.

Помимо начинающих графических дизайнеров, он также отлично подходит для людей, которые не имеют дело с графикой ежедневно, но хотят получить основы знаний в этой области, например, для людей, которые управляют собственными компаниями, заказывают проекты, создают веб-сайты, программисты, совместно создающие интерфейсы, и другие. В курсе также представлен обзор наиболее важных инструментов, которые являются рыночными стандартами в дизайне, таких как Photoshop, InDesign и Illustrator. надлежащее решение проблем, связанных с интерфейсами, печатью и любым творчеством.

После выбора подходящего решения приступим к работе инструмента в графических приложениях. Первым вариантом дизайна будет векторная композиция в минималистическом стиле. Работая с наиболее часто используемыми инструментами и функциями приложения Adobe Illustrator, вы вместе с преподавателем создадите профессионально подготовленную графику, основанную на символике и прямых ассоциациях, отсылающих к тематике проекта. В ы обсудите Illustrator с практической точки зрения, с нуля, чтобы с задачей смог справиться даже человек, не имевший с ним дело.

Работа с Photoshop и настольными издательскими системами в InDesign

Обучающая платформа курсов содержит ряд уроков с использованием базовых инструментов Photoshop и InDesign, которые будут рассмотрены шаг за шагом. Так что если вы раньше не работали с приложениями Adobe, этот материал — лучшее решение для начала. Мы создадим сложную, насыщенную композицию на основе фотографий, а увенчает все это приятная типографика, работающая в Adobe InDesign.

Реагировать на потребности клиентов

В курсе вы найдете ценную информацию о построении взаимоотношений с клиентом при работе с графическими проектами. Даже если вы создаете проект для собственных нужд, вы найдете множество советов о том, как его начать, насколько важна концептуальная работа в процессе и как сделать из нее правильные выводы

Работа с графическими типами, форматами и подготовкой файлов

Курс предоставит вам знания о правилах использования популярных форматов файлов, их преимуществах и недостатках. Поговорим также о видах графики – векторной и растровой, а также об их применении. Вы узнаете, чем отличается подготовка графики для экранов и к печати, как ее правильно экспортировать. Также мы предоставим вам необходимые знания о цветовых профилях и их выборе в проекте, используя интересные инструменты.

Для кого этот курс?

Курс «Графический дизайн с нуля» предназначен для людей, которые хотят начать работать с графикой, а также для тех из вас, кто хотел бы обогатить свою мастерскую знаниями о принципах эстетического оформления качественных композиций. На этом курсе найдут себя и люди, которые не занимаются графическим дизайном ежедневно, но хотят, например, создавать проекты для собственной компании и быть уверенными, что это будут хорошо продуманные проекты.