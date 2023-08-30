В Беларуси на сегодня из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен на сегодня в Беларуси. Об этом “ Витебскому Курьеру ” сообщили в Белгидромете.

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса тропического происхождения, днем по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Местами по Беларуси прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха составит плюс 29-34 градуса, в крайних западных районах — плюс 26-28 градусов. Местами по Гомельской области воздух прогреется до плюс 35 градусов. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

В Витебске переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), гроза. Температура воздуха +30..+32°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Порывы до 14 м/с.