В Браславе электромонтер получил удар током в 380 вольт

В Браславе электромонтер получил удар током напряжением в 380 вольт. В результате происшествия мужчина был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

ЧП произошло днем 25 августа. Электромонтер устанавливал электрощит питания подъемного крана на строительном объекте в Браславе. Перед началом работ 34-летний электромонтер не убедился в обесточивании основного щита электропитания оборудования и получил мощный удар током. Скорую помощь для него вызвали строители, которые и обнаружили пострадавшего. Сейчас мужчина находится в больнице. О состоянии его здоровья не сообщается.

Следственная группа осмотрела место происшествия и опросила очевидцев. Государственному комитету судебных экспертиз поручено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства инцидента установит Браславский районный отдел СК. Следователи попытается установить причины и условия, которые могли привести к получению работником электротравмы.