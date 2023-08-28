В Сенненском районе на трехметровой глубине нашли тело 9-летней девочки и ее 6-летней сестры

Витебская область
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Двое детей утонули, катаясь на надувном матрасе на озере Леваново вблизи деревни Адамово Сенненского района. Трагедия произошла в субботу, 26 августа, около шести вечера.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, на поверхности озера никого не наблюдалось, на берегу был разбит кемпинг, где отдыхало две семьи.

Чуть позже выяснились обстоятельства трагедии. Один из мужчин решил покатать детей на надувном матрасе по озеру. Вместе с мальчиком 2014 года рождения и двумя девочками (6 и 9 лет) он отплыл на расстояние около 80 метров от берега. В какой-то момент по неизвестной пока причине матрас опрокинулся, дети оказались в воде.

Мальчика спас на лодке рыбак, который в этот момент находился недалеко от места происшествия, двое девочек скрылись под водой.

К месту ЧП прибыли водолазы аварийно-спасательного отряда “Витязь”. Спустя некоторое время на расстоянии около 70 метров от берега и на глубине около трех метров они обнаружили тело 9-летней девочки, а через 25 минут тело ее 6-летней сестры.

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