Сколько стоит одеть детей в школу?

Одеть школьницу младших классов в Витебске можно за Br457,23, а в Могилевской области выйдет Br701,22. Для старших классов еще дороже.

Федерация профсоюзов традиционно проводит мониторинг цен на школьный ассортимент накануне начала учебного года Беларуси. Так стало известно, что стоимость набора товаров разнится от региона к региону.

Выборку сделали в торговых центрах, универмагах, на рынках, школьных базарах и в торговых сетях во всех регионах страны. Отдельно анализировали группу товаров для младших и старших классов.

Купить школьную одежду и обувь для девочки из начальной школы дешевле всего в Витебской области – Br457,23. Наибольшие затраты понесет семья из Могилевской – Br701,22.

Со старшеклассниками все дороже. Дешевле всего собрать мальчика в Гродненской области – Br660,69. Дороже всего одеть и обуть старшеклассника в Минской области. В этом регионе средний чек за год вырос с Br754,64 до Br761,76.

Где лучше покупать канцтовары?

Самый дешевый комплект канцелярских товаров для старшеклассников можно приобрести в Могилевской области – Br123,58. А вот на Витебщине придется потратить на это почти вдвое больше!

Что касается канцелярских товаров для младших школьников, то дешевле всего их купить в Могилевской области – Br155,09, а дороже в Брестской – Br188,58.

В ФПБ отмечают, что цены на один и тот же товар в разных регионах страны могли сильно отличаться в большую или меньшую стороны.