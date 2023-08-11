Инженерные классы и группы впервые откроются в школах Витебской области

Классы и группы инженерной направленности впервые откроются в школах Витебской области.

В новом учебном году в области откроются 2 класса и 26 групп в 14 районах области, а также в Витебске и Новополоцке. По предварительной информации, в них будут обучаться 234 учащихся 10-х классов. В Витебске откроются группы в гимназиях №1 и №8, средних школах №2, №31 и №45. В общей сложности заниматься в данных группах будет около 40 человек.

Зачисление в инженерные классы и группы будет производиться на основании конкурса. Средний балл свидетельства об общем базовом образовании не ниже 7, такой же минимум установлен для отметок по учебным предметам, которые будут изучаться на повышенном уровне.