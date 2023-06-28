Национальный художественный музей и Mark Formelle создали эксклюзивную арт-коллекцию , вдохновленную полотнами известных художников

Национальный художественный музей и компания Mark Formelle создали лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную полотнами известных белорусских, российских и европейских художников. Среди моделей – футболки, худи, шорты, шопперы и носки с изображением работ Дроздовича, Хруцкого, Филипповича, Литвиновой, Айвазовского, Пукирева, Венцеслауса.

Капсульная коллекция рассчитана на всю семью. В нее вошли женские и мужские модели, которые дополнены яркими образами для мальчиков и девочек. Коллекцию хорошо дополнили шопперы и носки.

Для коллаборации выбраны картины из коллекции музея. Прежде всего, это произведения белорусского и русского искусства последних столетий – с 18-го века до наших дней.Эти работы сейчас также можно увидеть на открытках и магнитах.

На одежду перенесли одну из самых известных музейных картин – «Неравный брак» Василия Пукирева. Выбраны и работы художника-мариниста Ивана Айвазовского, атмосферно воспевшего величие морской стихии. А вот картина «Птицы» австрийского живописца Петера Венцеслауса привнесла в коллекцию разноцветных пернатых

Создатели коллекции не могли обойтись и без ярких натуралистичных работ белорусского мастера живописи Ивана Хруцкого. Для летней одежды прекрасно подошли «Плоды и дыня», написанные во второй половине 1830-х годов. Художник считается одним из самых ярких представителей натюрмортного жанра, а одна из его работ была изображена на купюре старого образца номиналом в 1000 белорусских рублей.

Среди белорусских живописцев – Язеп Дроздович: его «Сатурнианский цикл» добавил коллекции космической тематики. Таланта мастера хватало и на живопись, и на скульптуру, и на изучение замков, а большим увлечением его жизни была астрономия. Представлен в коллекции и Михаил Филиппович с картинами «На Купалу» и «Битва на Немиге». Этот художник многие свои работы посвятил национальной тематике и самобытному образу белоруса. Авангардные мотивы развивает «Цветение» Зои Литвиновой. Картины белорусской художницы-современницы сегодня широко представлены в коллекциях и собраниях по всему миру – от Дании до ЮАР.

«Поддержка искусства и его популяризация — важная составляющая ДНК нашего бренда. Под хештегом #ArtUWear мир увидело немало коллекций, посвященных творчеству талантливых художников и иллюстраторов. Эта коллекция одежды – одна из самых красивых и необычных в истории Mark Formelle. И в нее заложен глубокий смысл: настоящее искусство не стареет – лишь меняется его восприятие. Появляются неожиданные интерпретации, ракурсы и смыслы. Стоило только перенести известные полотна на ткани, как они заиграли по-новому – модно и современно. И даже ловишь себя на мысли, насколько актуально смотрятся картины, созданные несколько столетий назад. А ведь мы просто предложили примерять их на себя», – раскрывают идею в Mark Formelle.

Mark Formelle и Национальный художественный музей впервые объединили усилия ради создания капсульной коллекции. Она будет состоять из двух дропов – летнего и осеннего. Картины, выбранные для осенней премьеры, пока держат в секрете. Проект призван показать, что шедевры искусства вечны и легко вписываются в современный мир.

В выборе работ для коллекции участвовали сотрудники музея. На полгода они стали частью команды дизайнеров и иллюстраторов и внесли вклад в создание моделей.

«Одним из направлений деятельности музея является популяризация его фонда. Вещи с изображениями картин и других предметов из собрания позволяют донести до широкой аудитории наши ценности. Поэтому мы были рады предложению Mark Formelle создать совместную коллекцию, демонстрирующую известные полотна из наших фондов и привлекающую внимание к сокровищам национальной и мировой культуры», – отмечают в Национальном художественном музее.

Новая коллекция одежды с шедеврами искусства уже поступила в продажу. Она доступна для примерки в магазинах Mark Formelle и онлайн-заказа по всей стране.

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