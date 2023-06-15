В Новополоцке женщина за рулем совершила наезд на пешеходном переходе

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Авария произошла днём 15 июня вблизи дома 253 по улице Молодежной.

Водитель автомобиля Peugeot 406 совершила наезд на 56-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в больницу.

Отметим, что на пешеходном переходе отсутствовала дорожная разметка, в том числе “зебра”. Согласно законодательству, для обозначения пешеходного перехода используется специальная разметка, называемая зеброй. Надеемся, что в ГАИ обратят внимание на такую “мелочь” и устранят недоработки.

В Новополоцке женщина за рулем совершила наезд на пешеходном переходе

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дтп
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