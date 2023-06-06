С начала года на дорогах Витебской области задержаны около 650 нетрезвых водителей

По вине тех, кто управлял автомобилем в пьяном виде, уже совершено 6 ДТП, сообщили в ГАИ витебска.

“В авариях с участием нетрезвых владельцев авто один человек погиб, семеро получили ранения различной степени тяжести. Еще пятеро виновников ДТП не имели прав управления. По их вине пострадали пять человек”, – сообщила представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.

Иногда недобросовестные водители собирают целые ” букеты” нарушений. Один из последних случаев произошел в Видзах Браславского района. Инспекторы остановили “Ауди”, за рулем находился ранее лишенный водительских прав за езду в пьяном виде браславчанин. Бесправник был нетрезв и на этот раз. В его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя. А в багажнике машины – две канистры с окрашенным ворованным топливом. Это криминальное путешествие дорого обойдется фигуранту.