Где сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости

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Сегодня, 5 июня, мобильные датчики контроля скорости работают в трех местах Витебской области:

➡️ на трассe М-8/Е95: Оршанский район (176+450), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час;

➡️ на трассе Р-21: Лиозненский район, н.п.Стасево (30+000), скоростные ограничения 60 км/час;

➡️ на трассе М-1/Е30: Оршанский район (555+824), скоростные ограничения 60 км/час;

Датчики контроля скорости будут работать сегодня с 08:00 до 20:00.

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ГАИ Витебска
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