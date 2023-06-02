В Витебск прибыла икона преподобного Гавриила Самтаврийского с частицей его мощей

По благословению архиепископа Димитрия в Свято-Успенский кафедральный собор прибыл ковчег частицей мощей прп. исповедника Христа ради юродивого Гавриила Самтаврийского и его икона с частицей мантии и погребальной доски.

Прп. Гавриид один из самых почитаемых старцев нашего времени, ему приписывали Божественный дар прозорливости. За любовь к детям его называли современным апостолом любви.

К грузинскому старцу часто обращаются за помощью в любых неразрешимых ситуациях и чувствуют незримую поддержку святого. Все желающие могут приложиться к святыням. Святыня будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Витебска (ул.Крылова, 9) с 1 по 11 июня 2023 года.

Чтение акафиста будет совершаться в 13.00 и после вечернего Богослужения. Храм открыт с 8.00 до 19.00.