История командира снайперского взвода 251-й стрелковой дивизии Георгия Алексеевича Ушакова, который погиб в 1944 году, а перед смертью сочинил стих о нашей реке, довольна известная.

Вот этот незатейливый и искренний стих в боевой листок:

Тебя давно на карте я искал, Полоска голубая среди леса — Простая белорусская река С красивым строгим именем — Лучёса. Мы на рассвете встали пред тобой. Ты нас ждала, как может ждать невеста; И мы вели здесь долгий смертный бой, Чтоб ты была свободною, Лучёса. И в память тех, кто в росную траву Упал навек, свой долг отдавши честно, Я будущую дочку назову Твоим прекрасным именем — Лучёса.

Рукописи же не горят. Не погибли и эти строчки. После войны сестра младшего лейтенанта Ушакова назвала своего сына Георгием, а тот, выполняя наказ героического дяди, назвал свою дочь Лучёсой.

Они проживают в Москве и приезжали в Витебск на празднование дня Победы в 2010 году.

А у меня другая история, длиною в более чем 70 лет.

Мы познакомились в Фейсбуке.

Лучёса Рабаев (в Израиле фамилии не склоняются) увидела мои фотографии и видео с рекой-тёзкой. Она мне написала и рассказала удивительную историю.

Она много лет мечтает увидеть реку своего имени. Но по состоянию здоровья не может прилететь.

Поэтому попросила снять для неё видео.

Лучёса проживает в израильском городе Хедера.

А родилась она в июне 1952 года в Махачкале и почти 40 лет прожила в Дагестане.

Местные никогда не удивлялись имени Лучёса. Они думали это обычное еврейское или русское имя. Тогда все люди в Дагестане жили в уважении и взаимопонимании.

С распадом СССР и приходом к власти национальных лидеров русским стало опасно жить в некоторых бывших братских союзных республиках.

Квартиру Рабаевых поджигали, а сама Лучёса была ранена.

Она бежала в Россию, а позже, вместе с семьёй, переехала в Израиль

Вероятно, имя рождает судьбу. Жизнь Лучёсы Рабаев похожа на течение нашей быстрой реки. Такие же крутые повороты, каменные перекаты и высокие берега.

Необычное имя дочки отец Лучесы Даниил Бакшаев выбрал на войне. Он воевал вместе с Георгием Алексеевичем Ушаковым.

Когда командир погиб, Даниил поклялся, что если выживет в ужасной битве за Витебск, то обязательно назовёт свою дочку именем реки, что он вместе с погибшими товарищами безуспешно форсировали в 1944 году.

С февраля по март 1944 на берегах нашей реки погибло около 40000 советских солдат. Все, кто тогда выжили в чудовищном пекле, считали это величайшим чудом и божьим промыслом таким счастливчиком стал Даниил Бакшаев. Он — выжил.

И поклялся исполнить желание своего погибшего командира. Он назвал свою дочку именем залитой кровью солдат белоруской речки — Лучёса.

Интересно сколько Лучёс в память ушедшей войны названо именем нашей реки?

Я когда-то давно читала про Лучёсу, проживающую на Дальнем Востоке.

Возможно Лучёс, названных выжившими отцами в честь нашей реки, гораздо больше на территории бывшего СССР. Потому что за освобождение Беларуси воевали солдаты разных национальностей.

В Витебско-Оршанской операции, начавшейся осенью 1943 году и закончившейся летом 1944 года погибло более 140 000 солдат.

И это, далеко, не реальная цифра. Такие большие потери были связаны с тем ,что Витебск был, практически, не приступной цитаделью.

70 километров, идеально выстроенной линии обороны. Пресловутый Восточный вал — это организованная на оккупированной части СССР линия обороны немецких войск от Балтийского до Черного моря.

Наступающим советским войскам противостояли хорошо обученные и укреплённые немецкие дивизии.

В устье реки Лучёса, на Юрьевой Горке и в районе деревни Бароники стояли зенитные батареи немцев. Они были расположены с учетом естественного ландшафта территории, защищены специальными укреплениями и соединены надежными окопами.

Особо тщательно охранялись мосты и переправы через реку. Обрывистые и высокие берега реки Лучесы позволяли сделать немецкие укрепления надежными и безопасными

Килотонны бомб, поливание огнём Катюш не оказало существенной помощи.

Командование Западного фронта устилало подступы к немецким дотам тысячами убитых советских солдат, бросая в бой всё новых и новых смертников.

Все работало просто. Выполняй приказ! А если не согласен — расстрел или штрафбат, что тоже верная смерть.

Апогея жестокая схватка за Витебск достигла в феврале-марте 1944 года.

На 8 километрах фронта советские войска потеряли 40 тысяч бойцов убитыми.

Выписка из журнала боевых действий:

«К 27.02.44 г. 965-й стрелковый из 778 человек потерял 585. Получил подкрепление: штрафной батальон 760 чел., включая 20 чел. постоянного состава. В 8.00 28.02 после 20 минутной артподготовки штрафной батальон с криками кинулся на врага. Падая на льду, преодолевая льдины, сползая с заснеженного берега и всё время в гору. Их встретил шквальный огонь с берега. До деревни полкилометра по глубокому снегу. Деревня Бурштыны сгорела за считанные минуты, Волосово почти полностью. Наши обстреливали левый берег «Катюшами», немцы отвечали тяжёлой артиллерией Наступление наших войск решающих успехов не принесло. 33-я Армия к концу февраля 44-го года прорывала оборону противника 10-ю дивизиями и на фронте до 8 км, на 1 км имела 137 орудий, израсходовано 515 900 снарядов. Заняли 19 кв. км, продвинулись на 3 км».

В апреле 1944 года операция была признана неудачной и руководство Западного фронта сменили. Но виноват в этом был и Жуков и Сталин.

Они начали операцию, не подготовив армию.

Выводы из неудачных операций советских войск на центральном направлении зимой 1943—1944 годов были сделаны и учтены при подготовке Белоруской стратегической операции летом 1944 года, завершившейся разгромом немецкой армии.

Общие потери войск в Оршанско-Витебской операции составили 135012 человек.

Немецкий генерал Курт фон Типпелских оценивает ситуацию под Витебском зимой 1944 года так:

«На этот раз немецким войскам пришлось до предела напрягать все свои силы, чтобы удержать оборону северо-западнее и юго-восточнее города, где она неоднократно находилась на грани прорыва. Хотя при этом немцы понесли тяжелые потери, однако им удалось не допустить решающих прорывов противника, бросившего в наступление пятьдесят три стрелковые дивизии, десять танковых бригад и три артиллерийские дивизии. Но силы немногочисленных немецких дивизий, державших оборону по широкой 70-километровой дуге вокруг Витебска, были истощены».

2 июля 2003 года был открыт мемориал «Лучёса», созданный силами ВПК «Поиск» ПТУ-19 Витебска при участии многих организаций и граждан, в частности ООО «ВИТГРАН», совхоза-комбината «ЗВЕЗДА». Мемориал посвящен воинам 5-й, 33-й, 39-й Армий и 251-й стрелковой дивизии, погибшим в боях за освобождение Витебщины

Всего во второй мировой войне погибла почти третья часть белорусов.

Память о той ужасной войне священна для каждого белоруса, а следы войны так и не заросли.

8 мая 2023 года в лесу возле Лучёсы еще сохранились окопы и остатки немецких дотов.

Мы помним прошлое. И не хотим, чтобы жертвы наших погибших предков стали напрасными.

Нам не нужно ничего повторять.

Пусть мирным будет небо у нас, у наших соседей и во всем мире!