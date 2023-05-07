В Глубокском районе автомобиль врезался в дерево, водитель госпитализирован

ДТП
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В Глубокском районе произошла авария с участием легкового автомобиля, который врезался в дерево.

В результате ДТП 19-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Автомобиль искорежен.

Авария произошла ночью 6 мая на 3- м километре автодороги “Глубокое-Чечели”.

Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, при выборе скорости движения не учёл дорожные условия, особенности транспортного средства, в результате чего потерял управление и совершил наезд на придорожное дерево.

В Глубокском районе автомобиль врезался в дерево, водитель госпитализирован

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Глубокое дтп Чечели
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