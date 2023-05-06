Памятники медного культового литья впервые привезли в Витебск

«Свет литого образа» (медное культовое литье XVIII – начала XX веков) – выставка из фондов Гродненского государственного музея истории религии представлена в витебском Художественном музее.

В экспозицию вошли 145 произведений поздней медной пластики: кресты, иконы, складни, створцы.

Медное литье известно на землях восточных славян с ХІ века. Эти культовые изделия всегда тяготели к народной культуре. Считалось, что они прошли огненное крещение, поэтому иконы, кресты, складни и створцы воспринимались и как своеобразные обереги.

Выставка – результат многолетнего изучения еще недостаточно исследованной группы памятников позднего русского литья из меди. Представленные предметы за пределами гродненского музея экспонируются впервые.

В Художественном музее выставка медного литья проходит при участии витебского иконописца Елены Ворошиловой, которая представила проект «Знакомство с иконой» и арт-студию «Покров».

Экспозиция будет открыта до 28 мая.

Леанід Шчамялёў — мастак з вялікай Беларускай літары

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