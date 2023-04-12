Фрески Шагала требуют убрать с купола Парижской оперы

От министерства культуры Франции требуют демонтировать фрески Марка Шагала в Парижской опере.

Убрать роспись Шагала требуют правообладатели наследия другого художника — классика Жюля Леневё, фрески которого украшали свод над зрительным залом с конца XIX века до 1964 года. Леневё был другом архитектора здания Парижской оперы — Шарля Гарнье.

Тем самым куполу будет возвращен его первоначальный вид, отмечается в обращении правообладателей.

Минкульт Франции и руководство Гранд-оперы пригласили правообладателей обсудить этот вопрос на встрече 9 мая.

Почему возник спор о куполе Парижской оперы

Купол театра Гранд-опера в Париже, который спроектировал архитектор Шарль Гарнье и расписал художник Жюль Леневе, был открыт на обозрение публики в 1875 году.

В 1963 году министр культуры Франции Андре Мальро поручил беларускому художнику Марку Шагалу выполнить новую роспись купола Гранд-оперы в Париже.

Авангардные фрески Шагала были сделаны поверх росписи Леневе – они располагались на съемных полимерных панелях, которые первоначально задумывались как съемные.

Свою работу Шагал выполнил за год.

На фресках художник изобразил влюбленных, музыкантов, танцоров, животных и ангелов, а сам плафон разделил на пять цветных секторов: синий, желтый, красный, зеленый и белый.

Сторонники интерьера Гранд-оперы в его изначальном виде уже в 1960-х годах пытались добиться от властей разрешения на то, чтобы куполу театра был возвращен прежний облик.