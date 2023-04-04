«Альфа Банк» измененяет валюту расчетов по картам на китайские юани

Беларуский «Альфа-банк» внезапно сообщил, что валюта расчетов с платежной системой Mastercard изменилась с доллара на китайский юань.

В телеграм-канале банка сообщается, что это затронет сразу несколько беларуских банков.

«Несколько белорусских банков сообщили, что их валюта расчетов с платежной системой Mastercard изменилась с доллара на китайский юань. В ближайшее время эти изменения коснутся и нас. Что это значит? Кратко: если валюта карты и валюта операции не совпадают, то при расчетах картами Mastercard появится дополнительная конверсия — через юани (CNY)» – говорится в сообщении.

Официальные представители банка не выступили с пояснениями, отделались лишь коротким сообщением.

Отметим, что ранее «Белгазпромбанк» и «БНБ-банк» заменили валюту расчетов с евро на китайский юань в международной платежной сиcтеме Mastercard (по некоторым операциям).

Экономисты отмечают, что такая замена валюты расчетов может привести к дополнительным конверсионным операциям при использовании карт Mastercard. Если валюта карты и валюта операции не совпадают, то будет происходить конвертация через китайский юань (CNY), что может повлечь за собой дополнительные расходы для пользователей, поэтому денег станет меньше.