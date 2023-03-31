Сегодня в Витебской области на трассе М-1 произошло ДТП: грузовик перевернулся

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Авария произошла днем 31 марта на 588-м километре автодороги М-1 (Брест-Минск-граница РФ).

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны города Минска при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Iveko, под управлением жителя Минской области 1979 года рождения. В результате лобового столкновения грузовик Mercedes перевернулся.

Сегодня в Витебской области на трассе М-1 произошло ДТП: грузовик перевернулся

В результате ДТП водитель Mercedes получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Фото: УВД Витебского облисполкома

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