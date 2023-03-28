Витебский журналист Вячеслав Лазарев признан политзаключенным

Журналисты Вячеслав Лазарев и Павел Подобед признаны политзаключенными, сообщает @viasna96. Им инкриминируют “содействие экстремистской деятельности”. Правозащитные организации считают дела журналистов политически мотивированными и требуют их освобождения.

Лазарев — журналист-фрилансер, который неоднократно задерживался в 2020 году во время освещения протестных акций. Его задержали 9 февраля 2023-го в Витебске после проведения обыска в его доме, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны и видеокамера. Было заведено уголовное дело.

Подобед — видеооператор, сотрудничавший с независимыми СМИ. Задержание произошло 20 января этого года. Сначала были 15 суток ареста “за распространение экстремистских материалов”, а после стало известно об уголовном деле. Павла Подобеда перевели в СИЗО № 1.

В Беларуси 1467 международно признанных политзаключенных. Несколько тысяч беларусов находится в тюрьмах по политическим статьям. Сотни тысяч беларсов вынуждены были выехать из страны.

Фоно: Павел Подобед и Вячеслав Лазарев / t.me/viasna96/