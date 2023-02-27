В Витебской области восстановили электроснабжение более чем в 260 населенных пунктах

Витебская область
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26 февраля в регионе прошел сильный снег, сопровождавшийся порывистым ветром. Неблагоприятные погодные условия стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса некоторых районов Витебщины.

Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Наиболее пострадали от стихии Полоцкий, Лепельский, Россонский, Ушачский, Бешенковичский, Городокский и Шумилинский районы. Основная причина аварийных отключений – сильный снег и ветер, вызвавшие падение деревьев и их веток на провода линий электропередачи.

В ликвидации последствий непогоды были задействованы 140 человек, 36 единиц техники. Бригады работали до позднего вечера, пока не восстановили электроснабжение всех пострадавших населенных пунктов.

На сегодня объявлено штормовое предупреждение

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