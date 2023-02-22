Покупка квартиры – о чем следует помнить и учитывать будущему владельцу?

Покупка новой квартиры, естественно, весьма ответственное решение. Часто решение о покупке принимают с мыслью о том, чтобы стать обладателем желанной жилплощади, собственного жилья, в котором вы проведете не меньше десятка счастливых лет. Вместе с тем, желание купить квартиру в Витебске – серьезное вложение, поэтому сразу после принятия решения о покупке собственной просторной квартиры важно четко определиться со своими основными предпочтениями и потребностями. Вам следует задать себе несколько вопросов, в том числе, прежде всего, о местонахождении вашей будущей квартиры – должна ли она быть близко к центру города, в пригороде или вам важна хорошая связь с местом работы, школой или семьей?

Далее стоит учитывать размеры квартиры, а также количество и планировку комнат. Немаловажное значение имеет современный, эстетичный вид здания и уровень его исполнения, а также зеленая территория, которая означает, прежде всего, пространство для отдыха.

Вторичный рынок – его хорошие стороны

Квартиры со вторичного рынка очень популярны в нашей стране. Разнообразие локализации является одним из элементов, который в значительной степени говорит о плюсе этого типа жилья. И с этим часто может быть связана развитая инфраструктура (автобусные остановки, метро) и удачное расположение. Такие квартиры также становятся доступны быстрее – вам не нужно ждать, пока строительство будет завершено.

Еще один аргумент в пользу так называемого вторичного жилья – очень привлекательная цена такой квартиры. Она намного дешевле, чем на первичном рынке.

Часто обнадеживающим моментом является возраст здания, который влияет на то, что мы можем купить квартиру в старом многоквартирном доме, новостройке или панельном доме – а это дополнительное разнообразие для новых покупателей. Сам процесс подачи заявки на кредит на такую квартиру намного проще и требует меньше формальностей. Ситуация на рынке недвижимости Перед приобретением квартиры лучше ознакомиться с текущей ситуацией на рынке. Бывают времена года, когда квартиры немного дешевле. Тогда, как правило, есть хороший шанс, что мы сможем заключить пресловутую «сделку».

Относительно высокая популярность небольших однокомнатных квартир в Минске объясняется тем, что такие помещения хорошо вписываются в потребности людей, не имеющих средств на покупку более дорогого жилья. 1-комнатные квартиры в Витебске на сегодняшний день продаются в среднем по 708 $/м2. Средняя цена квадратного метра на 2-комнатные квартиры составляет примерно 668 $/м2 , а 3-комнатные квартиры в областном центре обойдутся в среднем 628 $/м2. Рынок недвижимости в столице сохраняет текущий уровень цен. В сегменте средних однокомнатных квартир стоимость составляет $46 300 (129 361 бел. руб), 2-комнатная квартира на сегодняшний день стоит $60 500 (159 317 бел. руб), а 3 комнатная – $85 200 (224 360 бел. руб). Конечно, приведенные цены условны, ведь стоимость квартиры зависит от ее состояния и места.