Сравнение двигателей для Nissan Murano и Qashqai

Большинство силовых агрегатов Nissan имеет классическую 4-цилиндровую конструкцию. В их числе есть как атмосферные двигатели, так и моторы с турбонаддувом.

Также в линейке японского производителя имеются рядные и V-образные 6-цилиндровые агрегаты. Для полноприводных кроссоверов и внедорожников, а также люксовых седанов предлагаются моторы V8 в разных вариантах исполнения. На спортивные автомобили Nissan могут устанавливаться мощные 12-цилиндровые V-образные двигатели.

Двигатель Nissan Murano

Данный автомобиль — это среднеразмерный внедорожник, выпускаемый в разных модификациях с 2002 года. Изначально машина предназначалась для североамериканского рынка, впоследствии стала поставляться в Европу, Россию и другие регионы мира.

Большинство модификаций Murano оснащено 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л. с. Это 6-цилиндровый V-образный агрегат, который на передне- и полноприводных версиях внедорожника работает в паре с CVT-вариатором. Он надежен, но при серьезных поломках лучше не тратиться на ремонт, а купить мотор Ниссан Мурано в сборе.

На гибридных версиях внедорожника установлены электродвигатель и 2,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый агрегат мощностью 235 л. с. Некоторые модификации Nissan Murano 2-го поколения, выпускавшиеся с 2010 года и предназначавшиеся для европейского рынка, оснащались 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 190 л. с., который работал в паре с автоматической трансмиссией.

Двигатель Nissan Qashqai

Модель относится к категории компактных кроссоверов и выпускается с 2006 года. Первые модификации Qashqai оснащались бензиновыми и дизельными моторами объемом от 1,5 до 2,0 л и мощностью от 103 до 141 л. с. В настоящее время такие агрегаты не выпускаются, но при необходимости вы можете купить двигатель Nissan Qashqai, бывший в употреблении. Данные моторы работали в паре с механической или автоматической трансмиссией, имели передний или полный привод, а топовые версии комплектовались CVT-вариатором.

Современные модели Qashqai оснащаются преимущественно бензиновыми двигателями объемом 1,2 или 2,0 литра мощностью соответственно 115 и 144 л. с. Машины имеют передний или полный привод, в качестве трансмиссии предлагается МКПП или CVT-вариатор. Также на российский и европейский рынки поставлялись кроссоверы с 1,6-литровым дизельным двигателем, который развивал мощность до 130 л. с. Это передне- или полноприводные машины, в зависимости от комплектации на них устанавливались АКПП, МКПП или CVT-вариатор.