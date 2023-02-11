В Музее-усадьбе Репина 18 февраля состоится праздник «Масленица в Здравнёво»

Витебский областной краеведческий музей приглашает 18 февраля в Музей-усадьбу И.Е. Репина «Здравнёво» на зимний праздник «Масленица в Здравнёво».

Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:30. Гостей праздника ждут сказочная театрализованная программа, весёлые игры для детей и их родителей, горячие напитки и ароматная выпечка, прощание с зимой, конное катание, увлекательные конкурсы и праздничное настроение. В стоимость билета также входит посещение музея.

На праздник «Масленица в Здравнёво!» будет организован бесплатный подвоз гостей

Желающим необходимо доехать рейсовым автобусом №26 «Тирасполь-Руба» (ост. «Ратуша» — 11.06) до конечной остановки «Руба». По прибытии автобуса в 11.46 гостей будет ждать музейный микроавтобус (на 13 посадочных мест). Обратно в 14.30 музейный транспорт отвезёт гостей на остановку «Руба-2» к прибытию автобуса №26а «Верховье-Тирасполь» в 14.41.

Стоимость билета:

10 руб. — взрослый,

5 руб. — детский.