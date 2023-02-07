Что нужно знать про дома из клееного бруса

Дерево – материал, любимый за эстетичность и натуральность, он ассоциируется с теплом, уютом в интерьере, комфортом и исключительно высоким качеством. С учетом этого был создан клееный брус.

В настоящее время современные технологии сделали клееный брус одним из самых прочных материалов для строительства дома. Благодаря низкой и равномерной влажности древесина размокает только на поверхности во время осадков, а затем быстро отдает полученную влагу.

Лучшее решение, это построить дом из клееного бруса в компании «Студия Клееного Бруса» — https://moscow.skb44.ru. Каждый заказ для компании очень важная задача, к которой специалисты подходят профессионально и индивидуально, учитывая все потребности своих клиентов.

Деревянные дома с годами не теряют своей популярности. При их строительстве компания не только опирается на традиционные решения, зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет. «Студия Клееного Бруса» использует современные технологии, благодаря которым обычные деревянные дома, а также дома из клееного бруса более функциональны и уникальны по своему дизайну.

Клееный брус сочетает в себе все достоинства массивной древесины, но без ее недостатков. Материал отличается прочностью выше среднего и легкостью обработки. На практике клееный брус позволяет получить любую возможную форму.

Что можно построить из клееного бруса?

Материал из клееных цельнодеревянных планок идеально подходит для изготовления подоконника, пола в квартире, лестницы, мебельного щита, колонны, кровельного прогона, конструкционных балок, садовых беседок или навесов. Клееная древесина, особенно большие доски, является союзником архитекторов, проектирующих дома, спортивные и развлекательные залы, бассейны, конюшни и другие объекты, которые должны выделяться на фоне окружающей среды. Благодаря податливости к обработке, а также многим свойствам — например, устойчивости к деформации под воздействием влаги или температуры — этот материал открывает массу возможностей.

Эстетика и функциональность клееной древесины

Слоистая структура клееной древесины и способ ее изготовления позволяют создавать различные формы. Вам больше не нужно ограничивать себя из-за природных особенностей массива дерева. Формование материала для достижения целей дизайна не только легко, но и относительно дешево. Это, безусловно, гораздо более выгодный вариант, чем малопривлекательные стальные или неестественно-пластиковые конструкции. Если вы хотите дом, дизайнерскую беседку, арочную конструкцию крыши или, возможно, полное и эстетичное оборудование для современного лекционного зала, выбирайте клееную древесину.