B Витебском районе жeнщинa c 2-лeтней девочкой пoпaли в ДTП нa «вcтpeчкe»

На 82-м километре автодороги М-8 жeнщинa c 2-лeтней девочкой пoпaли в ДTП нa «вcтpeчкe». Авария произошла 30 января около 19.00.

По предварительной информации, 30-летняя женщина за рулем автомобиля Honda, двигаясь со стороны г. Витебска в направлении Рубы, не учла погодные и дорожные условия и не справилась с управлением транспортным средством. Машина выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем Lada.

Детское кресло позволило двухлетней девочке избежать травм во время ДТП.