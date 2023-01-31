B Витебском районе жeнщинa c 2-лeтней девочкой пoпaли в ДTП нa «вcтpeчкe»

Витебская область
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На 82-м километре автодороги М-8 жeнщинa c 2-лeтней девочкой пoпaли в ДTП нa «вcтpeчкe». Авария произошла 30 января около 19.00.

По предварительной информации, 30-летняя женщина за рулем автомобиля Honda, двигаясь со стороны г. Витебска в направлении Рубы, не учла погодные и дорожные условия и не справилась с управлением транспортным средством. Машина выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем Lada.

Детское кресло позволило двухлетней девочке избежать травм во время ДТП.

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