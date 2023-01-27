В Шумилинском районе микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся на бок. Авария произошла на трассе Р20 Полоцк – Витебск рядом с деревней Хатилово.

Из-за сложных погодных условий в какой-то момент водитель потерял управление, не справившись со скользкой дорогой, и транспортное средство угодило в кювет, а потом перевернулось.

Авария случилась на трассе Р20 Полоцк – Витебск рядом с деревней Хатилово. В какой-то момент водитель потерял управление, не справившись со скользкой дорогой, и авто угодило в кювет, а потом перевернулось на бок.

Одному пассажиру, чтобы выбраться из салона понадобилась помощь спасателей. Пострадавший был передан медикам и госпитализирован.