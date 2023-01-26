С 28 по 29 января в Витебске пройдет выставка китайских фонариков

Витебск
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В Витебске с 28 по 29 января, в рамках большого проекта «Навагоднi кiрмаш», приуроченного  к празднованию китайского Нового года, пройдет выставка китайских фонариков «СиЯй».

У художников и дизайнеров будет возможность представить китайские фонарики в холле концертного зала «Витебск». По словам организаторов проекта, там же будет организована шоу-программа с китайским драконом, участием китайских исполнителей.

Жители и гости областного центра смогут отведать настоящих китайских пельменей  которыми празднуют Новый год северные народы Поднебесной, и загадать желания.

Центр культуры «Витебск» проведет онлайн вечер китайской культуры 

Витебск общество
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