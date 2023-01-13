Водитель легковушки погиб при столкновении с большегрузом в Оршанском районе

Витебская область
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Смертельная авария произошла на 11-м километре автодороги «Орша-Шклов-Могилев».

13 января около 13 часов 60-летний водитель грузового тягача Volvo с полуприцепом при движении в направлении города Барань при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении легковым автомобилем «Toyota».

В результате аварии водитель легковушки (1964 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия.

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