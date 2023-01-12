Не закрывается дверь холодильника

Ежедневная эксплуатация бытовых холодильников приводит к различным поломкам и проблемам, среди которых чаще всего владельцы сталкиваются с неплотным прилеганием дверцы. Такая проблема приводит не только к возможной порче продуктов питания по причине проникновения в холодильное/морозильное отделение теплого воздуха, но и к более серьезным последствиям.

Под такими последствиями рассматривают поломку мотора-компрессора, который вынужден работать на износ. Поэтому не стоит игнорировать наличие небольшой проблемы, а немедленно обратиться за помощью к квалифицированным мастерам.

Основной список причин

Отмечают сразу несколько распространенных причин, в результате которых дверца холодильника «отказывается» закрываться или закрывается, но не плотно.

Среди частых причин, независимо от определенной марки и модели техники, стоит выделить:

Дверь слишком нагружена различными бутылками и прочими емкостями. Чтобы уменьшить вес, достаточно убрать с полки одну или несколько бутылок. Для решения этой проблемы нет необходимости в вызове специалиста. Холодильник установлен не ровно. Такое часто случается, когда техника немного наклонена вперед: в результате дверца будет постоянно открываться. Потребуется использовать уровень и отрегулировать ножки (все или некоторые). Необходимо, чтобы холодильник был установлен с незначительным наклоном назад. Смещенные петли. Это касается холодильников, которые работают уже на протяжении долгого времени. В результате продолжительной эксплуатации происходит натяжение петель. Мастер поможет затянуть и отрегулировать петли с помощью обычной отвертки.

Если ни одна из причин не подходит, а дверца по-прежнему не закрывается, тогда следует проверить качество уплотнительной резинки.

Прохудился уплотнитель на дверях холодильника

Резиновый уплотнитель или прокладка относится к списку расходных материалов в конструкции холодильника. Это связано с тем, что данный уплотнитель имеет определенный срок службы, по завершению которого происходит потеря прежней герметичности,

Изношенная резинка на дверях становится причиной следующих негативных последствий:

Проникновение теплых воздушных масс в холодильное и/или морозильное отделение.

Увеличенные счета за электричество, так как холодильник работает, не выключаясь.

Быстрый износ мотора-компрессора.

В результате возникает необходимость вызвать специалиста на дом, который сможет выполнить профессиональный и быстрый ремонт. Ознакомиться с актуальным прайсом можно на сайте https://master911.ua/service/remont-holodilnika/geo/kiev, где предложены выгодные цены на разные услуги.

Для проверки состояния резинки на дверях холодильника достаточно провести простой эксперимент: приложите лист бумаги между дверцей и холодильником, закройте дверь и аккуратно потяните листок на себя. Если бумага легко выскальзывает, значит прокладка прохудилась и требуется ее замена.