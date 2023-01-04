Який подарунковий кошик вибрати для іменинника?

Подарунковий кошик https://www.annetflowers.com.ua/ua/fruitbaskets/ — це оригінальний і незабутній презент на День народження. Вона гарантовано не загубиться серед десятків різноманітних букетів. Подарунковий кошик сподобається людям, моральні принципи яких забороняють зрізати живі рослини та любителям нестандартних подарунків. До того ж, це дуже практичний подарунок. На відміну від квітів, які швидко зав’януть, вміст ще довго приноситиме радість, нагадуючи про поздоровлення. Вибираючи кошик, слід відштовхуватися від смаків та переваг іменинника, його соціального статусу, ролі у вашому житті. Для коханої жінки підійдуть кошики з квітами та фруктами. До них можна додати шоколад, тістечка, пляшку улюбленого вина. Другу-гурману припаде до смаку кошик із сирами, фруктами та вином. Такий самий презент можна подарувати і начальству. Чим вищий його статус, тим більшим і цікавішим має бути наповнення кошика. Наприклад, можна покласти гарну каву, шоколад, хамон, ікру. Дитину потішить великий подарунковий кошик з цукерками та шоколадками. Солодощі можна замінити на яскраві тропічні фрукти, коли гостро стоїть питання дієтичного, здорового харчування. Прекрасним доповненням буде іграшка. Не полінуйтеся витратити час, згадуючи хобі та уподобання іменинника. Кофеману сподобається подарунковий кошик із різноманітними сортами кави, а любителю пива – кілька пляшок пінистого напою з набором закусок.

Різновиди фруктових та подарункових кошиків

Коробка подарунком та квітами. Квіткова композиція складається флористом, куди він додає фрукти, що підходять за стилем та кольоровою гамою. В результаті виходить маленький витвір мистецтва, що найчастіше презентується жінкам. Чоловічий кошик. До складу входять віскі, гарне вино та сири, м’ясні делікатеси, пивні набори, кава, чорний шоколад. Дорого та елегантно виглядають подарункові кошики у моно гамі. Солодкий подарунковий кошик. Ласунам сподобається набір із всіляких цукерок, шоколаду, тістечок. Кошик із фруктами. Це яскраві та великі набори із фруктів та ягід. Флористи укладають у художній безладдя манго, ананаси, виноград, рум’яні яблука та інші дари природи. Дівчатам особливо сподобається кошик з шампанським і полуницею. Тематичний презент. Цікаво виглядає кошик, оформлений у різдвяному стилі. Її можна презентувати імениннику, День народження якого випадає на новорічні свята. Ці композиції декоруються ялиновими гілками, новорічними кулями, яскравими мандаринами та апельсинами, символами Нового Року.

До складу кошика входять такі традиційні святкові зимові продукти, як панетони, ігристі вина, ароматний чай, набори для глінтвейну, шоколад

Доставка фруктових кошиків по Україні

На сайті Інтернет-магазину квітів AnnetFlowers представлені десятки композицій на будь-який смак, привід та гаманець. Також співробітники компанії завжди готові внести зміни до готового набору, замінюючи окремі продукти або вносячи доповнення. Подарунковий кошик доповнюється гарною листівкою з теплими вітальними словами. Щоб презентувати її, немає потреби йти та особисто вітати близьку людину. AnnetFlowers організує доставку подарунка за вказаною адресою. Тому радувати рідних та друзів сьогодні можливо, перебуваючи за тисячі кілометрів від них. Перевезення здійснюється спеціальним автотранспортом з кондиціонерами, тому вміст подарункового кошика зберігає свіжість, наче фрукти та квіти щойно зірвали у саду https://www.annetflowers.com.ua/ua/