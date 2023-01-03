Как пользоваться Telegram без номера. Вы пытались зарегистрировать Telegram, известное альтернативное приложение для обмена сообщениями WhatsApp, но процедура не может быть завершена, потому что сервис требует от вас ввести номер вашего мобильного телефона, а вы не хотите предоставлять ему эту информацию.

Первое решение, которое вы можете реализовать, чтобы зарегистрироваться в Telegram без ввода номера мобильного телефона, также является самым простым: использовать другой номер.

Виртуальный номер https://hottelecom.net/virtual-number-for-telegram.html — решение, которое предоставляет без необходимости регистрации и ввода личных данных несколько телефонов разных национальностей.

Революция в известном мессенджере

Теперь все меняется. Telegram позволяет иметь учетную запись на сайте без SIM-карты. До сих пор для регистрации в Telegram требовалось ввести свой номер телефона и подтвердить его соответствующим кодом. Этот номер не был виден посторонним. Пользователь приложения сам решал, кто его увидит и можно ли будет найти в Telegram по номеру телефона.

Автоматическое удаление чатов

Еще одной из новых функций приложения Telegram являются самоуничтожающиеся сообщения. Теперь пользователи могут удалить любую электронную почту, которую они отправляют или получают с обеих сторон, не оставляя следов. Вы также можете установить таймер для автоматической очистки чата через определенное время.

Темы Telegram 2.0

Также, чтобы упростить навигацию по списку тем, счетчики непрочитанных тем, которые уже посещались, будут иметь отчетливый акцентный цвет, а те, которые пользователь никогда не открывал, будут иметь более светлый цвет.

Для любителей структуры и порядка в группах теперь может быть до 5 закрепленных тем , и каждая тема поддерживает неограниченное количество закрепленных сообщений. Создатели групп могут включать темы в настройках группы и контролировать, кто может создавать темы и управлять ими в разрешениях.

Кроме того, пользователи Telegram iOS могут использовать функцию поиска эмодзи, уже доступную на Android, используя ключевые слова на нескольких языках.

Страница использования кеша была переработана на Android таким образом, что она покажется знакомой пользователям iOS. Но и это еще не все. Telegram объявил, что в этом году может появиться еще одно обновление приложения.