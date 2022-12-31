Когда пора заменить аккумулятор смартфона?

Каждая батарея имеет свой срок службы, со временем ее работа становится намного менее эффективной, что выливается в срок службы батареи.

iPhone — это смартфон, который благодаря надежному исполнению и длительной поддержке программного обеспечения можно использовать 3-4 года. Однако у него есть одно слабое звено, которое затрудняет его комфортное использование с течением времени. Это, конечно же, батарея, которая практически в каждом телефоне примерно через два года начинает работать заметно меньше. И тогда замена аккумулятора iphone просто необходима, поскольку аккумуляторы низкого качества могут показывать неправильное состояние заряда, чрезмерно изнашиваться и даже разрушать ваш телефон.

Каковы основные симптомы сожженной батареи?

Айфон быстро разряжается. Телефон выключается на морозе. Устройство долго заряжается. Aйфон работает медленно. Устройство чрезмерно нагревается. Устройство неожиданно выключается.

Услуга по замене аккумулятора айфона

Конечно, мы можем воспользоваться сервисом, который заменит нам аккумулятор. Некоторые из них сделают это сразу в относительно короткие сроки, в других нам придется договариваться о встрече заранее. Неоспоримым преимуществом является, конечно, то, что нам не нужно самим покупать аккумулятор, иметь инструменты или проводить его замену. За это нам придется заплатить немного больше, но, включая стоимость необходимых нам инструментов, общая стоимость может быть очень похожей. Но если мы планируем использовать их чаще, они должны быстро себя окупить.

Кроме того, это лучшее решение, если мы не уверены, что справимся с этой достаточно деликатной задачей.

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Что делать, если iPhone продолжает быстро разряжаться после замены аккумулятора?

Вероятно проблема связана с проблемой материнской платы, чаще всего виновата система питания, после ее замены разряд аккумулятора вернется к каталожным нормам.